Piso lang budget sa 2024 – Tulfo BPI inutil sa hoarding

Iniumang ni House Deputy Majo­rity Leader at ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo ang P1 budget para sa Bureau of Plant Industry (BPI) dahil wala umano itong magawa kahit nakikita na ang nagaganap na hoarding at price manipulation ng sibuyas.

Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food nitong Martes, sinabi ni Tulfo na “useless” ang BPI para pigilan ang hoarding at price manipulation kaya makabubuting huwag na lamang itong bigyan ng budget.

“Napaka-useless nitong BPI na ito, ‘wag na bigyan ng budget ito. You guys are not doing your job. May monitoring pero sasabihin niyo may guidelines at wala kayong magawa e ‘di useless. Gawin na lang namin ang trabaho niyo at wag na kayong bigyan ng budget,” giit ng kongresista.

“Might as well we just give you na P1 na budget. Aabangan ko pag sumalang kayo sa plenary sa inyong budget,” dagdag pa ni Tulfo.

Ayon kay Tulfo kahit na alam ng BPI na maraming sibuyas ang nakatago sa mga cold storage facility ay wala itong ginawa kahit na nagkakaroon ng kakapusan ng suplay sa mga palengke dahilan upang tumaas ang presyo nito.

“We are bound to our guidelines. The present guidelines ay hindi talaga namin mako-compel ‘yong mga traders sa mga warehouse to release their stocks. We are currently amending the regulations,” depensa naman ni William Mugot ng BPI.

“Meron naman pala kayong monitoring, meron pala kayong visitation power. E sako sako ang andun, why wait for the oversight. Si Speaker Romualdez pa ang kailangang mag-ikot, si Cong Mark Enverga pa ang kailangang mag-ikot para makitang may over supply ng sibuyas na sobra ang presyo?” giit ni Tulfo.

Hinirit naman ni Leyte Rep. Richard Gomez na isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng BPI upang malaman kung nagtutugma ang kanilang suweldo sa kanilang pamumuhay.

“Tingnan natin kung nagbabalanse ang suweldo nila sa lifestyle nila,” hirit ni Gomez. (Billy Begas)