‘Pinas 3rd place winner sa 2023 APEC App Challenge

ITINANGHAL na 3rd place winner ang Pilipinas sa The 2023 APEC App Challenge na idinaos sa Seattle, USA noong Agosto 31.

Kinilala sa kompetisyon ang mga developer na sina Gerald Mendeja at Jenero de Guzman dahil sa ginawa nilang app na ‘Emerge’ “Our US host year theme seeks to advance an interconnected, innovative, and inclusive Asia-Pacific. It’s been an amazing opportunity to hear from these young developers as they propose solutions on how micro, small, and medium enterprises (MSMEs) can use technology to access new business opportunities and solve the critical problems they face,’ ” ani Ambassador Matt Murray, US Senior Official ng APEC.

Kabilang sa mga katangian ng nasabing app ay nagagamit ito bilang export readiness assessment tool na tumutukoy kung ang negosyo ay may kakayahang mag-export, mayroon itong public global directory kung saan makikita ang mga produkto ng isang negosyo o kompanya para makahikayat ng mga investor.

Mayroon din itong smart search na feature para sa mga collaboration at investment.

Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs (DFA) na isinusulong ng app ang inclusivity at nagbibigay ito ng malaking pagbabago sa global trade para sa micro, small, at medium enterprises (MSME) sa pamamagitan ng pagpapadali sa pag-access sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) region.

Samantala, pinuri naman ng Department of Trade and Industry Regional Operations Group (DTI-ROG) at DFA National Secretariat ang tagumpay ng mga Filipino developer.

Idinaraos ang APEC app challenge kada taon kung saan makakatanggap ang mga winner ng ng ng cash prizes at iba pang parangal kabilang ang technical mentorship at pagkakataong makilahok sa iba-ibang APEC events.