Patawa ng mga basher: Albie Casiño, Luis Hontiveros hiniritang mag-concert

Pinaglalaruan sa social media sina Albie Casiño at Luis Hontiveros ngayon dahil sa nakakabaliw nilang live performances sa magkaibang local beauty pageants.

Tila gusto ngang pagsabungin ng mga netizens ang dalawang aktor na kapwa nag-viral dahil sa nakakalokang pagkanta nila ng live, na wala nga sa tono.

Sana raw ay mag-concert na magkasama sina Albie at Luis. Siyempre, patawa lang ‘yan ng mga basher, ‘noh?!

Naunang nag-trending noong June si Luis. Na-bash nga ang aktor nangbharanahin niya ng kantang ‘Jopay’ ang Miss Pagadian contestants. Sintunado raw ang aktor at halos walang nota itong tinamaan, ha!

Kaloka dahil after two months nga ay may bago na namang pinagpipiyestahan ang netizens. Move over Luis, ‘yan ang hirit nila nang mag-viral ang live na pagkanta ni Albie ng sikat na kantang ‘Habang Buhay’ ni Zack Tabudlo sa Mutya ng Cotabato 2023.

Pinaratangan pa nilang lasing si Albie at dinog-show raw nito ang nasabing beauty contest. Pero sinagot na ito ng management ng aktor.

Pinabulaanan nga nila ang mga maling paratang kay Albie. Hyper lang daw talaga ang aktor at gusto lang nitong mag-enjoy sa kanyang performance at para na rin mapasaya ang mga taga-Cotabato.

At ang nakakaloka nga, hiling ng mga basher turned critics na sana raw ay mga totoong singers na ang kunin ng mga local pageants para magharana sa kanilang mga beauty queens para iwas katatawanan at panglalait na rin. At kung non-singers nga raw ang mga kukunin, okey na raw na mag-lip synch na lang ang mga ito at magpa-cute on stage.

‘Yun na! Hahaha!