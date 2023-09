Nasiko sa World Cup! Serbian forward tinanggal kidney

TINANGGAPAN ng isang kidney si Serbian forward Borisa Simanic bunga ng pagkakasiko ng kalabang player ng South Sudan sa laro sa FIBA World Cup 2023,

Lunes, kinumpirma ng Serbian Basketball Federation ang injury nito, dalawang beses na umanong inoperahan sa isang ospital sa Maynila.

Nagka-kumplikasyon daw matapos ang unang surgery kaya kinailangang isailalim siya sa pangalawa at tinanggal na ang kidney. “It was really tough for us when we heard what happened,” bulalas ni Serbian forward Nikola Milutinov nitong Lunes din sa ensayo ng team. “First, we didn’t believe it was such a bad thing. It’s really affected us.”

Lipat na ng MOA Arena ang mga laro sa knockout phase, hinarap ng Serbia ang Lithuania kahapon sa unang laro ng quarterfinals, kulang 2 minutes na lang sa 115-83 win ng Serbia kontra South Sudan noong Miyerkoles, nagtatangkang umiskor sa ilalim si Nuni Omot pero umigkas ang siko at malakas na inabot si Simanic.

Napahiyaw sa sakit ang Serbian bago napaluhod, hindi raw nakatulog ang buong team pagkatapos., “we were trying to find blood for him because he was losing a lot of blood,” dagdag ni Milutinov. “I hope this will never happen to anybody in the world.”

(Vladi Eduarte)