Matt walang tine-take na medicine para sa mental health problem

Wala raw iniinom na anumang gamot si Matt Lozano para bumuti ang lagay ng kanyang mental health. Naging malaking tulong daw ang pag-arte at paglikha ng mga bagong musika.

Inamin noon ni Matt na lagi siyang nakakaramdam ng lungkot at minsan na niyang naisip na mag-suicide. Pero noong mapasama siya sa cast ng ‘Voltes V: Legacy’ bilang si Big Bert Armstrong, unti-unti raw bumalik ‘yung confidence niya sa sarili at nakawala siya sa tinatawag niyang ‘dark place’ ng buhay niya.

“Kailangan ko lang pala ay maging masaya and this show made me so happy. Makasama ko lang ang ‘Voltes V’ team at ang buong production namin, masayang-masaya ako parati. I get to be myself and be happy at the same time,” sey ni Matt.

Sa nalalapit na pagtatapos ng ‘Voltes V: Legacy’, babalikan nga raw ni Matt ang paglikha ng bagong songs dahil inspired siya sa magandang katayuan ng mental health niya.

“I want to make new music. Gusto kong maging productive. I’m inspired with what we did for the past three years. It will be good for me and I want to continue to make more people happy, this time with my music naman.” (Ruel Mendoza)