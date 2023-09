Makabawi kaya sa Asian Games?

Kahit natanggal na ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup, may pabaon naman na ngiti ang tropa ni coach Chot Reyes sa mga Pinoy na panatiko sa basketball nang manalo sila at tambakan ang China. Ang sabi naman ng mga tropapips natin, “Aba’y kaya naman palang manalo.”

Sabi ng ilang tropapips natin na nanood ng laban ng Gilas vs China, una nilang tiningnan ang attire ni Chot kung nakamamahaling japorms na terno ulit na kagaya ng suot niya sa mga laban na na-olats nila.

Pero mukhang “naka-uniform” na blue polo lang noon si Chot at kitang-kita ang watawat ng Pilipinas sa halip na mga “stripes” na disenyo ng mamahaling terno niya. At mukhang sinuwerte raw ang Gilas dahil pumasok ang mga tira ni Jordan Clarkson kahit mahirap at malayo.

Tuloy iniisip ng ilang tropapips natin na baka lucky attire ni Chot ang asul na polo na may bandera ng Pinas. Baka nanalo raw ang Gilas sa Dominican Republic, o sa Angola, o sa Italy, kung iyon ang suot niya.

Pero ika nga, past is past. At bago mag-babu ang Gilas sa World Cup, ipinakita nila na kaya nilang manalo at tambakan ang kalaban. Kung tutuusin, sabi ng mga mahilig sa basketball, malakas ang team kaya mataas ang expectation sa kanila ng mga Pinoy.

Hindi rin dapat magtaka kung inuulan ng banat si Chot dahil panatiko nga ng basketball ang mga Pinoy. Isinasara nga nila ang mga kalye para lang makapaglaro ng basketball sa kanto. At dahil mahilig ang mga Pinoy sa basketball, natural na iniisip din nila na magaling din sila at may alam sa basketball.

Kaya kapag may nakita o napansin ang mga utaw na may sablay sa laro, asahan mong ilalabas nila ýan sa social media. Hindi rin daw tamang isipin na para sa Pinoy fans eh bawal matalo ang Gilas. Ang gusto lang nila eh manalo ang Gilas.

Mas pangit daw na ibida at sabihin na kahit natalo ang Gilas eh konti lang naman ang lamang ng kalaban. Dahil ang ending nga nu’n, olats pa rin. Pangit din na ikumpara ang Gilas at sabihin na kahit ang ibang malalakas na koponan eh hindi rin nakausad sa second round ng labanan. Dahil ang ibig ding daw sabihin nu’n eh talagang ok lang na ma-olats ang Gilas.

Ngayon nga na tapos na ang Gilas sa World Cup, ang sunod na aabangan ng mga basketball fans ang pagsabak ng tropa sa Asian Games na gaganapin sa China ngayong Setyembre na.

Habang isinusulat natin ito, hindi pa sure kung poporma pa ulit si Chot na coach. Pero kung siya pa rin, payo ng mga tropapips natin, wag niya nang isusuot ang pampormang terno niya at mag-“uniform” na lang ulit niya na may bandera ng Pilipinas.

Hindi pa rin tiyak kung sino ang mga player ng Gilas bagaman posibleng hindi raw makasama sina Clarkson, Kai Sotto at Dwight Ramos.

Ngayong nakasabak na ang Pinas sa World Cup, umaasa ang mga Pinoy na kahit papaano eh makabawi ang Gilas sa Asian Games na ginagawa tuwing ika-apat na taon. Mula noong 1951, 1954, 1958 at 1962, ang Pilipinas ang sunod-sunod na nakakuha ng ginto.

Pero mula noon eh napag-iiwan na ang Pilipinas. Ang huling pinakamataas na puwesto na nakuha ng Pinas sa basketball sa Asian Games eh silver noong 1990. Naka-bronza noong 1986 at 1998.

At sa nagdaang dalawang Asian Games, ang China, South Korea, Iran, at Japan ang maangas na mga koponan. Kaya na kaya ngayon ýan ng Gilas? Abangan.