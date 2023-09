Lalaki mas malibog sa mga babae – sex therapist 

Mas mataas umano ang libido ng lalaki kumpara sa babae pagdating sa pakikipagtalik.

Ito ay sa kabila na ang pagtatalik ay napakahalagang aspeto sa pagsasama ng isang mag-asawa. Gayunman hindi sa lahat ng pagkakataon ay sabay o parehong gustong mag-sex ng mag-partner dahil minsan ay wala sa mood ang isa kapag nangalabit ang kapareha.

Sinabi ni sex therapist Chris Donaghue, author ng Rebel Love, na ang “mismatched desire” ay maaring maging isyu para sa “couples of all sexual orientations” at hindi umano ito kakaiba sa lahat kung mas gusto o hindi makipag-sex ng kapartner.

“In every relationship, there will always be a higher-desire partner and a lower-desire partner for sex, just like there will be for any topic, like how often you travel and how clean you want your home,” ayon kay Donaghue at dapat umanong asahan ang pagkakaiba sa libido.

Sa kasaysayan, sa kabila na ang mga lalaki ang may mataas na libido kumpara sa babae base sa taas ng testosterone per deciliter ng dugo, ang socialization ng mga lalaki ay may malaking papel kung gaano nila ihahatag ang kanilang pagnanais na makipagtalik.

Ayon kay Laurie Mintz, isang sexual psychologist, malaki ang epekto ng housework at pag-aalaga ng mga anak sa pakikipagtalik at kung gusto umano ng mga babaeng maging mas magaling sa sex dapat ay hot sila sa pakikipagtalik.

Dapat din umanong malaman na walang tama o mali kapag gustong makipag-sex.

Ang mataas na libido ay hindi umano unhealthy maliban na lamang kung nagiging sanhi na ito ng pagliban sa trabaho, sa pag-aaral o kaya ay nagkakaproblema na sa pakikipagkaibigan. (Juliet de Loza-Cudia)