Justin Brownlee oras na para magpasiklab sa Asiad

MANGUNGUNA si naturalized Filipino Justin Brownlee kasama ang pitong manlalaro na sumabak sa FIBA World Cup 2023 sa listahan ng Team Philippines para sa men’s basketball squad na sasabak sa 19th Hangzhou Asian Games na gaganapin sa China. .

Ang lineup, ayon kay Philippine Olympic Committee (POC) President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino, ay isinumite kasama ng 39 iba pang sports o disiplina kung saan sasabak ang mga Filipino athlete sa kada apat na taong torneo na magbubukas sa Setyembre 23 at matatapos sa Oktubre 8.

Anumang pagbabago, sinabi ni Tolentino, ay kailangang iapela sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee.

“The deadline for the Entry by Names was last July 25 and whatever list a national Olympic committee submitted is deemed official,” sabi ni Tolentino.

Sinabi rin ni Tolentino na sina Justin at Ange Kouame, na parehong naturalized, ay karapat-dapat sa Asian Games para sa simpleng panuntunan na kailangan lamang nilang magpakita ng balidong Philippine passport upang makalaro sa torneo na hindi pa napapanalunan ng Pilipinas.

“Ang passport lang (ang requirement),” sabi ni Tolentino.

Nasa listahan din ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ang mga simabak sa World Cup na sina Kiefer Ravena, Scottie Thompson, Roger Pogoy, June Mar Fajardo, CJ Perez, Japeth Aguilar at Jamie Malonzo.

Kasama rin sa roster sina Chris Newsome, Calvin Oftana, Brandon Rosser.

Wala sa Asian Games roster sina Dwight Ramos, Renz Abando, Kai Sotto at naturalized player Jordan Clarkson gayundin si AJ Edu na nakatakdang asikasuhin ang kanilang mga kontrata sa paglalaro sa B-League.

Inilista rin sina Chot Reyes at Tim Cone bilang head coach at assistant coach.

Inaasahang iaanunsiyo ng SBP at ng Philippine Basketball Association (PBA) ang ninanais nitong maging coach pati na rin ang final lineup para sa Hangzhou sa Huwebes.

(Lito Oredo)