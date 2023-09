Jerome loveless pero bongga career

Ang bongga lang ni Jerome Ponce dahil kahit loveless siya ngayon ay marami naman siyang mga proyekto, ha!

Ipinakilala na nga si Jerome bilang ang pilot na si Hiro sa upcoming series na ‘Safe Skies, Archer’.

Ito ang sequel ng ‘The Rain in España’ na bahagi ng ‘University Series’ ng author na si Gwy Saludes.

Gaya ng ‘The Rain in España’, magiging faithful din sa Wattpad novel ang ‘Safe Skies, Archer’.

Gaya sa libro, hindi na po-focus sa mga karakter nina Marco Gallo at Heaven Peralejo na sina Kalix at Luna ang istorya ng book two.

Sa ‘Safe Skies, Archer’ ilulunsad ang tambalang HiYa ng mga karakter nina Hiro, na gagampanan nga ni Jerome, at Yanna na muling gagampanan ni Krissha Viaje.

Wish daw ni Krissha na magkaroon sila ng magandang chemistry ni Jerome.

Pinaghahandaan naman ni Jerome ang bagay na ‘yon.

“Para magkaroon ka ng isang magandang character to character relationship, umpisahan mo muna sa off-cam relationship. So iyon ang pinaka-preparation ko,” sey ng aktor.

Rebelasyon pa ni Jerome, kinabahan siya nang magkaroon sila ng chemistry test.

Binahagi naman ng bagong direktor ng series na si Gino Santos ang dahilan kung bakit napili si Jerome mula sa mga nag-audition.

“Jerome Ponce’s (as Hiro) eyes stood out on how he looks at Yanna.”

Si Gino ang pumalit kay Ted Boborol na humawak sa adaptation ng unang libro.

Magbabalik din ang Triekada na ngayon ay Univerkada group na nina Gab Lagman, Bea Binene, Aubrey Caraan, Nicole Omillo, Frost Sandoval, Gabby Padilla, Andre Yllana, at Francis Magundayao.

Makakasama na rin nila sina Hyacinth Callado bilang Elyse at Jairus Aquino bilang Shan.

Bonggels!

(Byx Almacen)