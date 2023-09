Hidilyn Diaz-Naranjo, Vanessa Sarno, iba pa tutok sa 2024 Paris Olympics

NAKATUTOK ang 2020+1 Tokyo Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz-Naranjo, pati ang dating Asian champion na sina Vanessa Sarno at ang Cebuano lifter na si John Febuar Cenizaa para makapasok sa 2024 Paris Games.

Umaasa ang tatlo na lalong patatagin ang kanilang posisyon sa International Weightlifting Federation (IWF) World Championships na magsisimula sa Martes sa Riyadh, Saudi Arabia.

Bagaman tiyak ang target na pagbulsa ng medalya, ang pangunahing prayoridad ay ang malampasan lamang ang pandaigdigang paligsahan sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng saklaw ng isang Olympic qualification ticket.

“Walang pangako [ng manalo ng medal]. We’re at the World Championships to compete since this is an Olympic qualifying, a prelude to the real thing,’’ sabi ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) President Monico Puentevella.

Si Diaz-Naranjo, ang nag-iisang Olympic gold winner ng bansa, ay umabot ng hanggang 59 kilos matapos na ang kanyang paboritong weight class sa 2021 Tokyo Summer Games (women’s 55kgs) ay nabura sa Paris program.

Sa paghabol sa ikalimang sunod na Olympic appearance, si Diaz-Naranjo ang namuno sa 55kgs sa nakaraang taon na ginanap sa Bogota, Colombia.

Ngunit ang kapaligiran ay ganap na naiiba sa isang mas mabigat na kategorya dahil si Diaz-Naranjo ay nakatagpo ng mas mahigpit na kompetisyon sa 59kgs at napunta sa ikaapat na posisyon sa 2023 Asian Weightlifting Championships sa Jinji, South Korea.

Si Diaz-Naranjo ay nasa top 10 pa rin pagkatapos ng dalawang qualification tournaments at dapat manatili doon pagkatapos ng kanyang kompetisyon sa Biyernes.

Ang isa pang Filipino Olympic hopeful ay ang kapwa Tokyo Olympian na si Ando, na napilitang mag-slide mula sa 64kgs at makakasama ni Diaz-Naranjo sa kompetisyon.

Nakakuha si Sarno ng pilak na medalya sa women’s 71kgs ng Asian championships at mukhang mapapatibay iyon nang ang 19-anyos na taga-Tagbilaran City, Bohol, ay umakyat sa entablado noong Setyembre 13 kasama si Kristel Macrohon.

Isang kaaya-ayang sorpresa naman si Ceniza, dahan-dahang pinatibay ang kanyang pwesto sa men’s 61kgs matapos ang ikalimang pwesto sa Asian Championships matapos kumapit sa pang-10 sa 2022 World Championships.

Makakakita siya ng aksyon sa Miyerkoles matapos buksan nina Rosegie Ramos at Lovely Inan ang bid bg bansa sa Riyadh sa women’s 49kgs kahapon.

“Gusto kong makasali sa Olympics. Ito na ang pagkakataon ko, kaya doble ang hirap ko sa pagsasanay,’’ sabi ni Ceniza, ang 2020 World Cup bronze medalist sa parehong weight class. (Lito Oredo)