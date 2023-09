Healthy na sabi ni coach! Kawhi Leonard, Paul George kasado balikwas sa Clippers

POSITIBO si Clippers coach Tyronn Lue na ready na – ‘yung walang iniinda – sina Kawhi Leonard at Paul George sa pagsisimula ng training camp ngayong buwan.

“They’re both on track to be 100 percent by the time training camp starts, and that’s what we need,” pahayag ni Lue sa This League Uncut podcast nina Chris Haynes at Marc Stein.

Binagabag ng injuries ang dalawang stars ng Los Angeles nitong nagdaang 2022-23 NBA season.

“You know, our best players will be healthy, and we’ve just been in an unfortunate situation where our two best players (didn’t have) a full season together the last three years and that’s been tough for us,” dagdag ng coach.

Noong nakaraang season, limitado sa 52 games si Kawhi pagbalik mula ACL injury.

Sa first-round ng playoffs, inabot naman siya ng knee injury.

Tuhod din ang naging problema ni George.

Naka-56 games siya sa regular season bago iginarahe ng sprained right knee at hindi na nakabalik sa postseason.

Umaasa rin si Lue na buong 2023-24 season na niyang mamamanduhan si Russell Westbrook matapos muling pumirma sa team ang veteran guard.

(Vladi Eduarte)