Gov’t exec lutang sa press conference

Sino raw itong opisyal ng gobyerno ang parang sabaw o lutang kung magsalita sa isang press confe­rence kamakailan?

Nakarating sa impormasyon ni Mang Teban na itong government official na may ranggong assistant secretary ay naatasang humarap sa media upang ipaliwanag ang hakbang ng pamahalaan tungkol sa pinaiiral na price ceiling sa bigas.

Bihirang magsalita sa media itong opisyal pero dahil wala ang mga nakakataas na opisyal ng ahensiya, siya ang nabunot este natokang magpaliwanag sa publiko.

Sa una, parang graduate ng Wharton sa Amerika kung magpaliwag si kolokoy dahil may komputasyon pa ito kung paano kikita ang mga retailer ng bigas.

Pero sa isang iglap, napanganga ang mga miron nang marinig ang paliwanag nitong government official.

Maiisip mong nagtapos sa Wanbol University itong opisyal nang sabihin ba naman kasing nag-compute na sila rito at hindi raw malulugi ang mga rice retailer sa price control pero hindi rin sila kikita, as in walang ganansiya.

Parang sinabihan niya ang mga rice retailer na huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo mawawalan pero hindi rin kayo magkakaroon.

Clue. Ang pangalan ng government official ay kasingtunog ng bida sa pelikulang “Bagets”.