FIBA World Cup 2023! Dennis Schroder, Germany itutumba Latvia sa quarters

Mga laro Miyerkoles: (MOA Arena)

4:45pm – Germany vs Latvia

8:30pm – Canada vs Slovenia

BASAGAN ang darkhorse Germany at Latvia sa Day 2 ng FIBA World Cup 2023 quarterfinals ngayong araw sa MOA Arena.

Nanggulat ang Latvia sa kanilang unang FWC appearance nang ipagtutumba ang mga bigating France at Spain.

Undefeated ang Germans sa limang laro.

Lider ng German squad si Dennis Schroder, isa sa pinaka-consistent sa World Cup.

Nakakabalik na din mula ankle injury ang big man nilang si Franz Wagner. Naka-isang laro pa lang ang 6-foot-10 forward ng Orlando Magic, nagsumite ng 10 points, 6 rebounds, 5 assists. Habang wala si Wagner, si Isaac Bonga ang pangunahin perimeter defender ng Germany.

Ang 23-anyos na guard ng Latvia na si Arturs Zagars ang nagmamando sa opensa ng Latvians. Siya din ang inaasahang pipigil kay Schroder.

Fourth-best 3-point shooting team sa torneo ang Latvia, naka-66 (13.2 per game) sa first at second rounds. Hindi nalalayo ang 12.6 per game ng Germany, naghulog ng 20 3s kontra Georgia.

(Vladi Eduarte)