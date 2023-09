FCVBA squad didribol sa ASEAN Veteran hoops

IPAGPAPATULOY ng Filipino-Chinese Veterans Basketball Association (FCVBA) ang dominasyon ng koponan sa ASEAN Veteran Basketball Tournament.

Palaging nangingibabaw sa mga age category na 40, 50, 60 at 65 sa napakaraming pagkakataon, optomistiko ang mga Filipino-Chinese cager na magiging una rin silang kampeon sa inaugural 70-and-above division sa torneong didribol sa Setyembre 10-16 sa Semarang, Indonesia.

Mamumuno sa FCVBA squad si Rain or Shine co-team owner Terry Que kasama si Jimi Lim, habang si former PBA player Pol Herrera ang team reinforcement.

Bago natigil ang torneo taong 2020 dahil sa Covid pandemic, dominado ng koponan ang 65-and-above division kasunod ng 54-50 come-from-behind win kontra Hatyai sa larong ginanap sa Chiang Mai, Thailand.

“We hope to become the first champion of the 70-and-above just like what the association did in various categories in the past,” ayon sa 73 years old na si Que.

Kabilang din sa Ching Ka Lee-mentored team sina Alfonso Kaw, Macario Co, Alberto To, James Chua, Reynaldo Chua, Charles Ong, Amang Santos, Johnson Lao at former MICAA player mula Cebu na si Zotico Tan.

“Just like us, other players from various clubs in the region are happy with the return of the tournament,” dagdag ni Que.

Aalis patungong Semarang ang koponan sa darating na Sabado.

(Abante Sports)