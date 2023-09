‘Di pa final suspension: ‘It’s Showtime’ eere pa rin

Mapapanood pa rin ng mga Madlang Pipol ang ‘It’s Showtime’ kahit may 12 airing days itong suspension na ipinataw ng MTRCB (The Movie and Television Review and Classification Board).

Hangga’t wala pang finality ang desisyon na ‘yon ng MTRCB ay puwede pa itong umere.

May 15 araw pa ang pamunuan ng Kapamilya noontime show para mag-submit ng Motion for Reconsideration at kung sakaling i-oppose ito ng MTRCB ay puwede pa silang umapela sa Office of the President sa loob ng 15 araw.

Nag-worry kasi ang fans ng programa na hindi na agad ito mapanood katulad nang una itong na-suspend noong 2010 kung saan pansamantalang pumalit dito ang programang ‘Magpasikat’.

Ayon sa pinadalang mensahe ni MTRCB Chairperson Lala Sotto sa pamamagitan ng kanyang publicist na si Pilar Mateo, ang suspension ay desisyon ng board members.

“‘Yun naman po Tita ang decision ng Board, suspension for 12 airing days. Under the law though, may right po ang respondents to file MR (Motion for Reconsideration) and/or appeal sa Office of the President.”

Samantala, maghahain ang ABS-CBN ng Motion for Reconsideration ayon sa nilabas nilang pahayag.

Ngayong araw naman ay nag-post ang social media accounts ng ‘It’s Showtime’ at ABS-CBN ng isang art card na may text na, “#TayoAngShowtime (with blue and yellow heart emojis),” na patunay na pag-ere nila ngayong araw.