Denise masaya sa pagiging single mom

Struggle is real para sa aktres na si Denise Laurel tungkol sa kanyang pagiging single and working mom sa kanyang anak na si Davian Alejandro or Bukie.

Sa panayam kay Denise sa YouTube channel ni Camille Prats, kinuwento niya ang pinagdaanan niyang mga hirap at sakripisyo bilang nag-iisang magulang ng kanyang anak. Wala naman daw sinisisi si Denise dahil choice raw niya ang mapalaki na nag-iisa ang kanyang anak.

Minsan daw ay nagi-guilty siya kapag kailangan niyang iwan muna ang kanyang anak para magtrabaho. Mabuti na lang daw at nandiyan ang kanyang mga magulang para bantayan si Bukie.

“I grew up without a yaya, so I wanted him to grow up without a yaya as well. So my parents would watch him while I was at work. I’m still guilty you know, mom guilt, kapag nasa set ka tapos iniisip mo how is he doing? Is he okay? Is he alright, did he eat? The comfort of knowing that it is not a stranger. No offense but everybody has their own way. For me, I just feel like I think less if he’s with my mom,” sey pa ni Denise.

Hinahayaan din daw ni Denise kung minsan ang anak na magdesisyon para sa kanyang sarili, Gusto raw niyang lumaki si Bukie na hindi dependent sa kanya.

“I still want him to find his own way I don’t give him the answers. I teach him how to make decisions. I always tell him, whoever you want to be will never diminish my love for you in any way even if you fall down, make mistakes, whatever. I always reassure him that the love only grows and never gets subtracted. I just take time to give him that love, reassurance, and respect is major.”

Happy naman daw si Denise kahit wala siyang partner sa buhay ngayon. Tama na raw na kasama niya ang kanyang anak na mamahalin siya unconditionally.