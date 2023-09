Dahil sa kantang ‘Wala Akong Pake’: Vice may pinatamaan?

Masigabong palakpakan at sigawan ang bumungad kay Vice Ganda nang lumabas ito sa stage ng ‘It’s Showtime’ nitong Martes ng tanghali.

Matingkad na kulay pink na damit ang suot ng Unkabogable Star. Napansin agad ito ng viewers at netizens, sabi nila, parang may statement or gustong ipahiwatig ang host sa Madlang Pipol sa outfit nito. Naging kulay politika ang pink nitong nakaraang presidential election, ‘di ba?

Anyway, habang umeere ang kontrobersyal na noontime show ay pinag-uusapan rin sa social media ang chika ni Vice na gusto niya ‘yung kantang ‘Wala Akong Pake’ na pinatugtog nung lumabas siya, very timely raw ito.

Pero may disclaimer siya, huh! Nilinaw ng comedian-TV host na wala itong ibang ibig sabihin. Talagang gusto lang daw niya ang kantang ‘yon.

Mukhang hindi kinagat ng netizens ang chika ni Vice at naniniwala pa rin silang may pinatatamaan ang suot na iyon ni Vice at ang kantang ‘Wala Akong Pake’ dahil sa pinag-uusapang 12-day suspension ng noontime nila.

Well… (Ogie Narvaez Rodriguez)