CBCP dinepensa pagsanib sa NTF-ELCAC

“We joined NTF-ELCAC to help the people.”

Paliwanag ito ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) na nirepresenta ni Rev. Father Jerome Secillano, executive secretary ng Episcopal Commission on Public Affairs (ECPA) ng CBCP, sa lingguhang balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nitong Lunes.

Umapela din si Secillano sa publiko na maging bukas ang isipan, bago maghayag ng kanilang saloobin o komento sa naging desisyon ng CBCP na makiisa sa Executive Committee ng NTF-ELCAC, dahil wala silang ibang hangarin kundi ang makatulong sa tao.

“We meant well sa aming engagement na ito. We’re allowing ourselves to be a member of the NTF-ELCAC in good faith…Sa pagiging member namin dito sa NTF-ELCAC, we’re provided with a platform for the betterment of the people in the country,” paliwanag ni Secillano.

Si Fr. Secillano, ang humalili kay Bishop Reynaldo Evangelista na hindi nakadalo sa pulong-balitaan at nilinaw nito na “hindi ang buong CBCP” ang makikibahagi sa mga gawain ng Task Force kundi ang kanilang komisyon lamang. Dahil may mandato ito na makibahagi sa mga isyu at kapakanan ng Simbahan mapasa publiko man o pribado.

“We don’t want to be myopic in joining the NTF-ELCAC…Sana magkaroon tayo ng bukas na kaisipan at malawak na pang-unawa. Nakita naman namin ‘yung shift tulad ng development,” sabi ng pari, na ang pinatutukuyan ay ang pagbabagong nagawa ng NTF-ELCAC sa mga barangay na dati’y pinamumugaran ng mga komunistang-terorista at ngayon ay may pag-unlad na, sa pamamagitan ng Barangay Development Program (BDP).

Sa isyu naman ng “red-tagging” at paglabag sa karapatang pantao ng pamahalaan, na sinasabi ng mga kritiko nito, ipinaliwanag ni Secillano na ang pagsanib ng ECPA sa NTF-ELCAC ang magbibigay ng puwang para mapag-usapan ito.

“Everytime may red-tagging that also includes some of our priests and even bishops, we always reach out naman sa kanila at napapansin naman,” pag-amin ni Secillano. Dagdag pa niya paraan na rin ito para ipaalala sa gobyerno na pinakamahalaga ay isulong ang karapatang pantao.

“We also would want in the ExeCom (to give importance) to human rights. Mahalaga po itong component na ito dahil kabahagi po sa adbokasya ng ating Simbahan,” pagdidiin ni Secillano.