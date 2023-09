Bitoy nagbigay pugay kay Mike Enriquez

Nagpahabol ng tribute si Michael V o Bitoy sa pumanaw na si broadcaster na si Mike Enriquez. Sa pamamagitan ng Instagram ay pinakita ni Bitoy ang sketch ng mukha ni Mr. Enriquez.

Heto nga ang mensahe ni Bitoy:

“Excuse me po!”

“Just wanted to pay tribute to a fellow Kapuso and a pillar of GMA News & Public Affairs, Sir Mike Enriquez.

“Although ang first impression ko sa‘yo e ‘strikto at nakakatakot’, ang naiwang nakatatak sa ‘kin eh ‘yung ‘kuwela at lovable’.

“Sana nakita ng lahat ‘yung malaking wacky photo mo sa wake dahil ‘yun talaga ang pagkakakilala ng marami sa‘yo.

“Goodbye, Sir Mike.

“Parang alam na namin kung ano’ng sasabihin ni San Pedro ‘pag nakita ka n’ya sa Pearly Gates.”

Bumilib siyempre ang mga netizen, mga kaibigan ni Mike, sa likha na `yon ni Bitoy.

“Was looking forward to your tribute. I knew you would do something for him. Naaalala ko ‘yung Sumbong Sumbong, kay Bonggang Bonggang Bongbong.”

“Mga Kapuso, nakauwi na nga po si Sir Mike…”

“Ang ganda. Nakaka-miss si Sir Mike, salute and rest in paradise Sir Mike.” (Dondon Sermino)