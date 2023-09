Barbie, Julie Anne, Thea super crush ng Japanese boy group

Walang duda na malakas talaga ang sex appeal nina Barbie Forteza, Julie Anne San Jose, at isama na rin si Thea Tolentino.

Kasi nga, silang tatlo ang bet na bet ng mga miyembro ng SkyGarden na sina Ryoichi Nagatsuka, Iwa, Hiro.

Mula Japan ay nagpunta ng Pilipinas ang tatlo, para gumawa ng album. At ngayon nga ay under AltG Records sila, na under ng GMA Music.

At sa chikahan sa kanila, binanggit nga nila na sina Barbie, Julie Anne, Thea ang super bet nilang maka-collab, na crush na crush talaga nila.

“Si Thea ang type ko, kasi I heard she loves Japan. So I want to talk to her more. Gusto ko malaman ang mga interest niya.

“Hindi ko pa siya nami-meet. Siguro pag na-meet ko siya, matataranta ako! Magpapakilala ako sa kanya! Okey lang kahit 5 minutes ko siya makasama,” sabi ni Ryoichi, na marunong ngang mag-Tagalog, dahil Fil-Jap nga siya.

Si Iwa naman ay si Barbie ang gusto, dahil maganda nga raw, makinis.

“Hindi ko kaya talking, shy ako,” chika ni Iwa, na hiyang-hiya nga.

“Ganda kasi siya. Crush siya,” dugtong ni Iwa.

Si Hiro nga ay ang girlfriend ni Rayver Cruz ang type.

“Julie Anne, kasi maganda siya, ganda ng kanta niya ng ‘Voltes V’. Ganda sobra siya,” sabi ni Hiro.

Anyway, sa Pilipinas nga gustong gumawa ng career ng SkyGarden, at ngayon nga ay nakapag-record na sila ng Tagalog song, ang ‘Kokoa’.

Isang taon na raw sa Pilipinas sina Iwa at Hiro, pero hindi pa nakakapasyal sa mga magagandang resort sa Pilipinas, tulad ng Palawan, Boracay, at iba pa.

Nakakaloka nga na ang Manila Bay pa lang daw ang nakikita nilang dagat sa Pilipinas.

Anyway, nakakaloka rin ang tatlo, dahil ang mga paborito nilang pagkaing Pinoy ay ‘Bicol Express’, na masarap at maanghang daw, pati na ang ‘ginatang langka’, at siyempre ginisang monggo na may dilis.

Nakakain daw sila sa carinderia dito sa Pilipinas, at nagustuhan nila.

Bongga! (Dondon Sermino)