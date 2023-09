Alex Eala sokpa sa main draw ng W100 Tokyo

ITINALA ni 2022 US Open Junior Women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang ikalawang sunod na panalo upang opisyal na magkwalipika sa main draw ng W100 Tokyo matapos talunin si Anastasia Kulikova ng Finland, 6-2, 6-3, Lunes sa Ariake Sport Arena sa Koto, Tokyo, Japan.

Naipagpatuloy ni Eala ang kanyang mahusay na paglalaro sa kompetisyon, matapos na unang talunin ang home best na si Kanako Morisaki ng Japan nitong Linggo.

“Running into Main Draw like,” post lamang ng Globe ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar na si Eala matapos ang panalo sa kanyang isinasagawang kampanya para masubok ang kompetisyon sa Asya at bilang paghahanda na rin sa 19th Hangzhou Asian Games na sisimulan sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8.

Si Eala, na top seed sa qualifying round, ay nanalo ng 27 receiving points kumpara sa 14 lang para kay Kulikova.

Nagtala din si Kulikova ng pitong double fault, kumpara sa isa lang para kay Eala.

Sunod na makakaharap ni Eala si Natsumi Kawaguchi ng Japan sa round of 32 ng US$100 na torneo.

Si Kawaguchi ay nasa pang-386 sa mundo sa women’s singles competition. Ang 18-taong-gulang na si Eala, samantala, ay kasalukuyang no. 195 sa parehong listahan.

Susubukan ng Pinay na manalo ng panibagong titulo matapos niyang dominahin ang W25 Roehampton sa Great Britain noong nakaraang taon. Nanalo rin siya sa W25 Yecla sa Spain noong Hunyo.

Ang torneo ay magiging mahirap para sa lahat ng mga manlalaro dahil ang W100 Tokyo ay nagbabandera sa World No. 81 na si Nao Hibino. .

(Lito Oredo)