Retiradong titser bibitayin dahil sa tweet

Isang retiradong guro sa Saudi Arabia ang hinatulan ng parusang kamata­yan dahil sa pag-post nito ng mga negatibong komento laban sa gobyerno.

Ayon sa advocacy group na Human Rights Watch, inani ni Muhammad al-Ghamdi, 54-anyos, ang galit ng gobyerno nang limang beses nitong tuligsain sa social media ang katiwalian at paglabag sa mga karapatang pantao ng pamahalaan ng Saudi.

Sinabi ng Human Rights Watch na inaresto si al-Ghamdi noong naka­raang taon at binigyan lang ng kaunting panahon para magkaroon ng abogado na magtatanggol sa kanya sa korte.

“Repression in Saudi Arabia has reached a terrifying new stage when a court can hand down the death penalty for nothing more than peaceful tweets,” diin ni Joey Shea, Saudi Arabia researcher sa Human Rights Watch.

Batay sa ulat ng European Saudi Organization for Human Rights, may 92 na ang nabitay sa Saudi ngayong taon dahil sa pagtuligsa sa gobyerno.

“They are sending a clear and sinister message – that nobody is safe, and even a tweet can get you killed,” ayon dito.