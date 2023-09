PUP instructor nasungkit Robredo Foundation Huwaran award

WAGI bilang recipient ang instructor na ito mula sa Polytechnic University of the Philippines – Main Campus ng prestihiyosong Jesse M. Robredo Foundation Huwaran Award ngayong taon.

Siya si Dr. Melcah Pascua Monsura, isang instructor sa PUP at ang tagapangasiwa ng Tupad Pangarap Project, isang initiative na nabuo noong 2016 kung saan nagbibigay sila ng scholarship o financial assistance sa mga mag-aaral mula sa mga pampublikong unibersidad gaya ng PUP.

Ang Jesse M. Robredo Foundation Huwaran Award ay ibinibigay sa mga indibidwal o grupo na nagpakita ng mabuting halimbawa tulad ng pagiging huwaran pagdating sa pamumuhay, pakikipagkapwa-tao o pagpapakita ng malasakit sa kanyang kapaligiran.

Idinaos ang awarding ceremony sa Quezon City kung saan dumalo rito si dating Vice President Leni G. Robredo, ang asawa ng dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government (DILG)..

Lubos din ang pagpapasalamat ni Dr. Monsura sa parangal niyang ito. Saad niya sa kanyang Facebook post, “I celebrate this with you po. Kung wala po kayo na mga sponsor na handang tumulong at walang-sawang sumusuporta, wala rin pong tupad pangarap project. Maraming salamat po sa inyong mga pusong mapagbigay.”

“To God be the glory. Maraming salamat po sa pagkakataon na makilala ang Tupad Pangarap Project Jesse M. Robredo Foundation.”

Bukod dito, nagbigay din ng kani-kanilang testimonya ang ilan sa mga natatanging estudyante na nabigyan ng oportunidad na mapabilang sa proyekto na ito.

Gaya ni Gerrel Cunanan, “Congratulations ma’am! Isa po ako sa napagtapos ng program ni Dr. Melcah Pascua Monsura at ng iba pang tumulong sa programa nya para sa mga kapos na makatapos ng pag aaral.

Isa na po akong lisensyadong guro at handang magbalik ng tulong sa mga katulad ko noong kapos din sa pinansyal para makapag aral.”

“Congratulations, Mam Melcah Pascua Monsura! Isa ako sa mga pioneer na ISKOLAR ng proyektong ito. Malaking bahagi ng aking pagtatapos sa kolehiyo ang tulong pinansiyal na nakukuha ko Rito. Maraming salamat muli Ma’am at sa mga sponsor! God bless po!” pagbabahagi pa ni Louise.

Talaga namang saludo sa kabaitan at kabutihan ng puso ng guro na ito! (Moises Caleon)