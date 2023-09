Philippine women’s volley kinapos sa 5 set kontra Iran

HINDI na naman sumapat ang malalakas na hambalos ni Alyssa Solomon para sa Philippine women’s volleyball team nang makaranas muli ng panibagong pagkabigo, sa pagkakataong ito kontra sa Iran 25-22, 22-25, 21-25, 26-24, 12-15 nitong Linggo ng gabi upang manatiling walang panalo sa nalalapit na papatapos ng klasipikasyon sa 22nd Asian Seniors Women’s Volleyball Championships sa Chartchai Hall of The Mall sa Nakhon Ratchasima sa Thailand.

Dahil sa naturang pagkatalo ay muling bumagsak ng apat na karagdagang pwesto ang Pilipinas mula sa malaking talon sa 63rd patungong 72nd, pinakahuli ay sumadsad ito sa 76th place sa International Volleyball Confederation women’s world rankings matapos mahirapang maiahon ng malaking grupo ng National University Lady Bulldogs na pinagbidahan ni Solomon na tumapos ng 19 pts mula sa 16 atake, dalawang blocks at isang ace.

Sumegunda si Mhicaela Belen sa 14 points mula lahat sa atake at Vange Alinsug na tumapos ng 11 puntos galing sa 10 kills at isang ace.

Nanatiling bokya sa panalo ang Philippine-NU squad sa nagdaang apat na laro kasunod ng pagbagsak sa group classification nang maolats sa Pool D kontra sa Kazakhstan, China at Hong Kong sa ligang inorganisa ng Asian Volleyball Confederation (AVC) katulong ang Thailand Volleyball Association.

Matapos makuha ang unang panalo sa first set ay mas tumindi ang laro ng world no. 67 upang masungkit ang set two at three, subalit kinailangang lumaban ng Pinas-NU squad upang maitulak ang deciding set kasunod ng 6-1 run mula sa 20-23 iskor pabor sa Iran.

Nanatiling dikitan ang laban pagdating ng fifth set, kung saan nagawang makalamang ng ‘Pinas. Subalit hindi pa rin pumabor ang tadhana para sa bansa upang lumagpak sa 0-4 kartada sa kabuuan ng liga at lumaban para sa 13th place kontra Uzbekistan ngayong Martes bandang alas-9 ng umaga.

Nanguna para sa Iran si Moni sa 21 points mula sa 19 atake at dalawang blocks, na sinundan nina Fatemeh Khalili sa 17 points, Mona Deris Mahmoudi (12) at Fatemeh (11).

Patuloy na minamanduhan ang Philippine-NU squad ni coach Jorge Edson Souza de Brito katulong sina NU head Norman Miguel at Karl Dimaculangan bilang deputy.

Kabilang rin sa koponan sina playmaker Camila Lamina, libero Shaira Jardio, beteranong middle blockers na sina Minierva Maaya, Erin Pangilinan, spiker Natashza Bombita, Pearl Denura at Myrtle Escanlar, incoming rookies Arah Panique at Abegail Pono, at mga hiram na players na sina Lorene Toring ng Adamson Lady Falcons at Nina Ytang ng University of the Philippines Lady Maroons. (Gerard Arce)