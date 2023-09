Pete Alonso kumana ng record sa MLB

DALAWANG home runs ang pinitik ni Pete Alonso para ihatid ang New York Mets sa 6-3 win laban sa first-place Seattle Mariners nitong Linggo.

Apat na runs pa ang sinindihan ng All-Star slugger sa kanyang one-man show.

Kumonekta ng RBI single sa first inning si Alonso bago ang two-run shot niya sa third.

May 40 homers at 100 RBIs na si Alonso sa ikalawang sunod na season.

Panglimang player na siya sa Major League Baseball history na naglista ng 40-homer season sa unang limang seasons niya sa liga.

Ang iba pa sa club ay sina Hall of Famers Ralph Kiner (four times) at Eddie Matthews, at sina Ryan Howard at Albert Pujols.

“Kind of mind-baffling,” bulalas ni Alonso. “Impressive names, I had no idea.”

Naka-homer din si Jeff McNeil sa Mets.

Sa solo homer pa niya sa seventh, naging fourth player ng Mets history si Alonso na may tatlong 100-RBI seasons.

Ang iba pa ay sina David Wright (five times), Carlos Beltran (three) at Darryl Strawberry (three). (Vladi Eduarte)