Pantay na benepisyo

Ilan sa maraming panukalang batas na naipasa ng Kamara de Representante bago matapos ang buwan ng Agosto ay ang House Bill (HB) 8392 na ang layunin ay gawing patas ang mga benepisyong natatanggap ng mga opisyal sa ating hudikatura o sistemang panghukuman.

Sa sitwasyon ngayon, ang mga nagreretirong opisyal ng hudikatura na pantay ang ranggo at sahod sa mga judge o justice ng mga korte ay halos walang matatanggap na retirement benefit mula sa Government Service Insurance System (GSIS).

Ito ay sa kadahilanang hindi malinaw ang batas patungkol sa pagbibigay ng mga retirement pension at iba pang benepisyo sa kanila. Sila ang mga tinatawag na “judiciary officials.” Ilan sa kanila ay ang mga clerk of court, court administrator, deputy court administrator at assistant clerk of court na pinagkalooban ng Korte Suprema ng ranggo at sahod na kapareho ng mga judge o justice.

Kahit na sila ay may parehong ranggo at sahod sa mga justice o judge, pagdating ng kanilang pagreretiro ay saka naman sila walang maasahang pinansyal na suporta kahit na napakahaba ng panahon na nilaan nila sa pagsisilbi sa gobyerno.

Masuwerte na lang ang iba kung sila ay naging judge muna bago naitalagang court administrator o clerk of court ng Korte Suprema dahil may matatanggap silang retirement benefit bilang judge. Pero kung ang tanging naging trabaho lamang ng opisyal sa hudikatura bago magretiro ay bilang court administrator o clerk of court, wala siyang mapapalang retirement benefit kahit pa kapareho niya sa ranggo at sweldo ang judge o justice.

Tinangka ng Korte Suprema na punan ang pagkukulang na ito sa pamamagitan ng paglalabas ng mga resolution na nagbibigay ng retirement benefit sa mga retiradong clerk of court o court administrator. Kaso nga lamang, hindi maipatupad ang mga kautusang ito ng Korte Suprema dahil laging binabanggit ng GSIS at maging ng Department of Budget and Management na walang ganitong probisyon sa mga batas na patungkol sa mga retirement benefit ng judiciary officials.

Isa ang inyong Kuya Pulong sa mga kinatawan sa Kongreso na bumalangkas ng panukalang batas para maisaayos at maitama na ang hindi makatarungang kalagayan ng ating mga retiradong judiciary officials.

Naisama na sa HB 8392 ang mga probisyon na pinanukala ng inyong Kuya Pulong para maging patas na ang pagbibigay ng retirement benefit sa mga opisyal ng hudikatura.

Simple lamang ang solusyon para mabigyang hustisya ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga benepisyo sa hudikatura—ang pagpasa ng bagong batas na nakapaloob sa HB 8392. Umaasa tayong ngayong Kongreso ay mangyayari na ito.

***

Ang inyong Kuya Pulong ay lubos na nagpapasalamat muli sa mga Dabawenyo para sa kanilang patuloy na tiwala at suporta na kanilang pinakita sa resulta ng pinakahuling Boses ng Bayan survey ng RP–Mission Development Foundation Inc. (RPMD).

Kasama si Davao De Oro 1st District Rep. Maria Carmen Zamora, ang inyong Kuya Pulong ay nananatili pa ring top performer na mambababatas sa Davao Region sa survey ng RPMD. Mula sa 81.3 percent na rating natin noong April survey, ito ay tumaas pa sa 84.7 percent sa survey na isinagawa noong June 25 hanggang July 5.

Muli, daghang salamat sa inyong padayong pagsuporta kanako.