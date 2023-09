OVP planong magtayo ng sariling gusali

Sinisimulan na ng Office of the Vice President ang negosasyon para sa pagbili ng lupa na pagtatayuan ng perma­nente nitong tanggapan.

Sa deliberasyon ng Senate Committee on Finance sa panukalang P2.85 bilyong budget ng OVP para sa 2024, inusisa ang mga opisyal ng OVP tungkol sa pagkakaroon nila ng sariling gusali.

Tugon naman ni Atty. Zuleika Lopez, chief of Staff ni Vice President Sara Duterte-Carpio, na kinukonsidera nila ang pagtatayo ng permanenteng tanggapan.

“There is a plan… we’re still under negotiations for land acquisition for the construction of our OVP permanent office,” pahayag ni Lopez sa komite.

Isa sa kinukonsiderang tatayuan ng OVP building ay ang Coconut Palace sa CCP Complex sa Pasay City. Ang lugar na ito ay naging opisina ni dating VP Jejomar Binay. (Dindo Matining)