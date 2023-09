Nagsasalitang sanggol

Napanaginipan ko na may kausap daw ako na mga kaibigan, tas dumating ‘yung pa naming kaibigan na asawa’t anak na, dala niya ‘yung baby niya na siguro ay 1 year old na, pero pagkarating pa lang niya ay nagsalita na siya at kinausap na niya kami agad na parang isang matanda. Nakalimutan ko na kung anong sinabi niya e.

Nakakamangha na makakita ng isang sanggol na may tuwid nang pagsasalita, pero sa kabilang banda rin ay nakakapagtaka nga na kaya na nilang gawin ang ganitong bagay na dapat ay maranasan nila sa mas matanda pang edad.

May ganito ka rin bang experience?

Maaaring sinasabi ng panaginip na ito na may mga ginagawa ka na hindi akma sa iyong edad. Hindi naman ito nangangahulugan ng masama, bagkus pwede pa ngang maging mabuti. Kailangan mo lang tukuyin kung ang mga ginagawa mo ngayon ay nakabubuti ba sa iyo o hindi.

Pwedeng hindi mo ito agad na makita o mapansin kaya dapat mong obserbahan ang iyong sarili.

Kaya lang, nagagawa mo rin ba ito palagi?

Alamin mo ang mga espesyal mong mga abilidad, gaya ng isang sanggol na nakakapagsalita na agad ng parang isang matanda, posibleng meron kang nagagawa ngayon na hindi rin akalain ng iba na kaya mo palang gawin.

Isa sa mga pwede mong tingnan ay ang abilidad na makipag-usap sa iba, gumawa ng mga connection, o kaya naman ay makayang maunawaan ang gustong sabihin ng ibang tao sa pamamagitan ng iilang salita lang.

Sinasabi rin ng panaginip na ito na dapat kang maging alerto sa mga papalapit na event sa iyong buhay na kahit gusto mong iwasan ay nangyayari pa rin. Pwedeng sign ang panaginip na ito na may miracle na mangyayari sa iyo.

