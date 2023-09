Mga taga-Rizal, Metro Manila pinaghahanda sa posibleng paglikas

Pinaghahanda ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang mga residente sa ilang bahagi ng Rizal at Metro Manila sa posibleng pag­likas dahil sa posibleng pagbaha sa susunod na 24 oras.

Ipinalabas ng ahensiya ang abiso kahapon ng alas-otso nang umaga kung saan ay inaalerto nito ang mga naninirahan sa Pasig-Marikina at Tullahan river basin kasunod ng walang tigil na pag-ulan dala ng bagyong Hanna at habagat.

Sakop ng flood warning ang Pasig, Marikina at Tullahan river at mga tributary nito na kinabibilangan ng Upper Marikina River—Rodriguez, Antipolo at San Mateo sa Rizal, Quezon City at Marikina City; Lower Marikina River—Pasig City at Mandaluyong City; Pasig River—Pasig City, Makati City, Mandaluyong City at Manila; Tullahan River—Quezon City, Caloocan City, Malabon City, Navotas City at Valenzuela City; Mango River—Rodriguez, Rizal; Nangka River—Marikina City at San Mateo at Antipolo sa Rizal gayundin ang San Juan River—Quezon City, San Juan at Manila City.

“People living near the mountain slopes and in the low-lying areas of the abovementioned cities and local disaster risk reduction and management councils concerned are advised to take necessary precautionary measures,” ayon sa Pagasa.

Bukod sa nasabing mga lugar, sakop din anila ng abiso ang mga lugar na may mahinang drainage systems

Sa loob anila ng susunod na 24 oras ay asahan pa rin ang pagbuhos ng ulan dala ng pinalalakas na hanging habagat. (Tina Mendoza)