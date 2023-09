Marlon Tapales nag-training na, Naoya Inoue petiks lang muna

HABANG nagsimula nang maghanda para sa inaasahang undisputed super bantamweight world title bout si unified World Boxing Association (WBA) at International Boxing Federation (IBF) champion Marlon “Nightmare” Tapales, petiks naman na naghihintay si unified World Boxing Council (WBC) at World Boxing Organization (WBO) titlist Naoya “The Monster” Inoue sa negosasyon ng kanilang posibleng tapatan ngayong taon.

Kumamada na sa masinsinang ensayo ang 31-anyos na tubong Tubod, Lanao del Norte sa paggiya ni head trainer Ernel Fontanilla na idinaraos sa Knucklehead Gym sa Las Vegas, Nevada sa Amerika upang matupad ang pangarap na maging kauna-unahang undisputed na Filipino boxer sa malakihang salpukan ng dalawang unified champions sa panahon ng four-belt era.

Samantala, tinaggap naman ng undefeated at No.2 pound-for-pound fighter ang kanyang title belts sa isinagawang press conference sa Tokyo, Japan na hatid ng Ohashi Promotions boxing event kasunod ng eight-round stoppage kay dating American title holder Stephen Fulton nitong nagdaang Hulyo.

“I truly appreciate your people’s warm support,” saad ng No.1 rated junior-featherweight titlist na si Inoue (25-0, 20 KOs). “I’m fully satisfied with the situation around me as I hear the negotiation of the unification bout with (my) WBA/IBF counterpart Marlon Tapales — with all the four belts on the line — is coming to an end soon,” dagdag ni Inoue, na magsasanay ng isa’t kalahating buwan o higit pa kontra Tapales sakaling mapormalisa na ang kontrata.

Ayon sa report, dumaraan umano sa isang pagsubok ang negosasyon sa pagitan dalawang kampo na Top Rank Promotions ni Bob Arum at Teiken Promotions ni Akihiko Honda para sa panig ni Inoue at grupo ni Tapales na pinamumunuan ng MP Promotions na kinakatawan ng presidente at international matchmaker na si Sean Gibbons.

Nakatakda umanong magdaos ng panibagong pagpupulong ang dalawang kampo upang plantsahin ang mga gusot na kinakaharap ng mega-bout na pinupuntiryang gaganapin sa Disyembre.

Tanging si Tapales na lamang ang natatanging Piilipino na kampeon, habang wala pang Pinoy na boksingero ang nakakagawang makasungkit ng lahat ng titulo sa isang dibisyon. (Gerard Arce)