Maraming ‘bubuyog’ na umaaligid: Jillian nahihirapang mamili ng lalaki

Parang mabangong bulaklak si Jillian Ward dahil apat na bubuyog ang umaaligid sa kanya sa pinagbibidahan na teleserye sa hapon.

Ang mga ‘bubuyog’ ay sina Jeff Moses, Raheel Bhyria, Michael Sager, at Ken Chan. Apat silang may gusto kay Jillian sa teleserye na ‘Abot-Kamay na Pangarap’.

Tinanong nga si Jillian na kung sa tunay na buhay ay pormahan siya ng apat na lalaking ito, sino kaya ang pipiliin niya?

Sagot ni Jillian, “Hala, hindi ko alam. Iba-iba po kasi sila, eh. At saka ngayon po, kumpara sa mga interviews sa akin a few months ago, mas naging ka-close ko na silang lahat, mas nakilala ko na silang lahat. So ang hirap! Kayo na lang po ang mag-comment down below kung kanino kayo boto.”

Parati raw may eksena si Jillian kasama sina Jeff, Raheel, Michael, at Ken. Magkakaiba raw ang nararamdaman ng character ni Jillian na si Dr. Analyn Santos sa bawat lalaki.

“Kasi ako po talaga, kapag nakaka-eksena ko po sila, iba-iba po ‘yung feeling ko kada kung sino ‘yung nakaka-eksena ko, kunwari si Reagan, o si Doc Lyndon, o si Harry, o si Mico, ganyan. Kumbaga iba-iba po ‘yung nararamdaman ko kada nakaka-eksena ko sila. Makikita niyo na lang sa aking mga mata!” tawa pa ni Jillian.

Pero may isa raw sa apat na puwedeng ma-attract si Jillian sa tunay na buhay. ‘Yun nga lang ay hindi raw niya puwedeng i-reveal ito.

“Well, meron, meron po sa kanila. Pero hindi ko sasabihin, ayoko po talaga. Dahil unang-una sa lahat…. basta! Nahihiya po ako sabihin. Abangan niyo na lang po ‘yan. Basta kung kanino na lang po ako napapangiti siguro.”

Pa-share naman, Jillian! (Ruel Mendoza)