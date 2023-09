Manny Pacquiao, Klay Thompson nagpautakan sa larong chess

NAGPAHINGA muna sa pisikal na aktibidad sina Filipino boxing legend Manny “Pacman” Pacquiao at five-time All-Star at Golden State Warriors sharpshpoter Klay Thompson upang hasain ang talas ng kaisipan sa paglalaro ng chess sa pagbisita ng NBA superstar sa tahanan ng nag-iisang eight-division world champion nitong weekend.

Ilan lamang ang 33-anyos na four-time NBA champion sa mga personalidad sa mundo ng basketball ang bumisita sa mansiyon ni Pacquiao sa Forbes Park sa Makati upang makipagkwentuhan kasama ang teammate na si Kevon Looney, na dumalo sa Anta Squad Asia Tour nitong Huwebes.

Bukod sa ginanap na dinner at get-together ay nakipagtagisan rin sa paglalaro ng chess ang 6-foot-7 shooter at 2016 Rio Olympics gold medalist laban kay Pacman.

“Thank you @klaythompson & @looney for the visit. Welcome back to the Philippines,” saad ni Pacquiao sa kanyang Instagram post, kung saan makikita rin sa mga larawan ang pagsusuot ng Barong Tagalog ni Looney habang kinunan ng litrato kasama si Thompson at Pacquiao sa gitna ng kanyang malaking larawan.

Naunan nang inanyayahan ng 44-anyos na future boxing Hall of Famer sina Karl Anthony Towns ng Dominican Republic at Minnesota Timberwolves, gayundin sina coach Gianmarco Pozzecco kasama ang buong coaching staff at ang Italy men’s basketball team kasunod ng paglalaro ng mga ito sa FIBA World Cup, kung saan parehong nakatapat ng Gilas Pilipinas ang kani-kanilang koponan na nagresulta sa parehong pagkatalo ng bansa.

Ito na ang ikalawang beses na pagkikita ng personal nina Pacquiao at Thompson na minsang dinalaw ang Pinoy icon sa Wild Card Gymnasium sa Los Angeles, California noong 2021 bilang paghahanda sa paparating na laban kontra Errol Spence, Jr., na kinalauna’y nakabangga si Yordenis Ugas para sa WBO welterweight title. (Gerard Arce)