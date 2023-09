Kinontrata private firm – Usec Panganiban: Villar pumadrino sa P2.3B agri project

Nagpahayag ng pagkabahala si House Deputy Majority Leade­r at Iloilo Rep. Janette Garin sa desisyon ng Department of Agriculture (DA) na magtayo ng border inspection facility sa isang pribadong lupa, bunsod ng rekomendasyon ni Senator Cynthia Villar.

Sa nakaraang deliberasyon ng panukalang budget ng DA para sa 2024, tinanong ni Garin si DA Undersecretary Domingo Panganiban kaugnay ng pasilidad na itatayo sa lupang pagmamay-ari ng Pacific Roadlink Logistics Inc. sa Angat, Bulacan.

“It has been agreed that we shall do it in Bulacan because Senator Villar has contracted the land owner, and the owners of the land that has to be the site of the border area,” sabi ni Panganiban.

Pinasinayaan na umano ang lugar ilang linggo na ang nakakaraan at inaasahan na magiging operational na ang pasilidad ito bago matapos ang taon.

“We are now in the process of buying the facilities that will be put into the place,” sabi ni Panganiban.

Ayon kay Garin may nakalaang P2.3 bil­yon para sa natu­rang programa at iginiit na sa pribadong lupa ito itatayo. “Hindi po ba ito nakakabahala?” tanong ni Garin.

Sagot naman ni Panganiban, “Hindi po naman dahil sabi po ni Senator Villar it is a Memorandum of Understanding between the land owner and the government for that matter.”

Sinabi ni Panganiban na ibabalik sa may-ari ang paggamit ng lupa makalipas ang 25 o 50 taon.

“I have a very much of a high respect for Senator Villar however, my point here is alam naman natin ang lupa pribado, ang programa gobyerno eh talagang medyo masalimuot po ‘yon,” sabi ni Garin.

Inirekomenda ni Garin na gamitin na lamang ang P2.3 bil­yon upang matugunan ang pangangailangan ng mga lokal na magsasaka. Ang pondo ay naibigay na umano sa DA subalit wala pang nagagastos dito.

Nagpahayag din ng pangamba si Garin na magresulta sa pagtaas ng presyo ng bilihin ang planong ito ng DA dahil may dagdag na gastos umano sa pagdadala ng mga imported na produktong agrikultural mula sa pier patungong Bulacan.

“Ang lagay ngayon nyan dadagdag ‘yan sa gastusin ng kakainin ng bawat pamilyang Pilipino because the vegetables, the fish the meat, everything that we are actually importing, other cost additional cost will redound back to the Filipinos,” sabi ni Garin.

“My thought on this if I may is while the concept is good medyo kabado ako na ang pera ng taumbayan ay gagastusin natin sa isang pribadong facility kasi baka mamaya pagka nagkaproblema matamaan ‘yong ating mga DA official magkakaso-kaso sila who will protect them,” sabi pa ni Garin.

Wala pang pahayag si Villar sa rebelasyon nina Garin at Panganiban. (Billy Begas)