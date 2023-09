Kathryn, Maja ‘di nagpakabog sa TikTok

Hindi nagpakabog sina Kathryn Bernardo at Maja Salvador sa mga Gen Z stars na may collab sa TikTok dahil ang dalawang premyadong aktres ay nagsanib-puwersa rin para aliwin ang kanilang mga tagahanga.

Kung sina Belle Mariano at Andrea Brillantes ay may TikTok video collab, gumawa rin ng eksena sina Kathryn at Maja habang naglalamyerda sa Switzerland.

Makikita sa X at Instagram accounts ni Kathryn ang naturang video na siya mismo ang kumukuha.

Hindi nagsayaw kundi nag-pose lang sina Kathryn at Maja para ipakita ang kanilang OOTD, kung saan naka-oversize blazer at high-waist pants si Maja. Naka-vest at cargo pants naman with matching beret hat si Kathryn.

Marahil walang lakas ng loob ang dalawa na magmukhang katawa-tawa sa mga dumadaan kaya idinaan na lang sa pa-mowdel ang kanilang TikTok collab.

Tagumpay naman si Kath sa paandar. Humakot lang naman ng halos 60k likes ang video sa loob lamang ng ilang oras, kumpara kay Andrea at Belle na may 83K likes pa lang matapos ang dalawang araw na pag-upload nito sa socmed.

Sina Kathryn at Maja ngayon ang mag-bestfriend at tila itsa-puwera muna sina Sofia Andres at Ria Atayde na kilalang mga bestie ng una.