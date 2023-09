Kaibigang ETs ginagawang escort 

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo maniwala man tayo sa hindi ka-tandem ni Rico ng Maynila ang mga kaibigan niyang ET o Ekstraterestriyal sa kanyang buhay.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Matagal nang tanggap ni Rico na kaibigan niya ang mga ET mula nang magkaroon siya ng first contact sa kanila sa bulubunduking lugar sa Southern Luzon.

Misteryo: “Nung nakilala mo ba sila nagpakita ba sila in person sayo?”

Rico: “Hindi pa in person, na-meet ko sila sa astral travel ko. In fact, dinala nila ako sa isang base nila sa Southern Tagalog hindi ko na sasabihin yung exact location.”

Misteryo: “Anong hitsura nila? Malalaking nilalang ba sila?”

Rico: “Yes they are tall mga 7-8 feet pero may nakita akong ibang species na I think nasa 12 feet. Hindi sila hostile tulad ng gusto i-portray sa movies. They are friendly marami silang gustong gawin sa planet natin. They also protect our planet from destruction kay they intervene sa mga man-made disasters. Andito na sila since ancient times hindi lang makita ng tao ngayon.”

Misteryo: “Ok interested ako sa sabi mong nagiging escort mo yung ET friends mo. Paano mo ginagawa ito?”

Rico: “Everytime kasi na papasok ako sa work I always call them to help me and protect me para safe sa driving kahit cycling. Kapag matindi ang traffic para silang enforcers na inaayos yung flow ng mga sasakyan sa kalsada. People cannot see them but they are there sa road doing their thing to ease up traffic.”

Misteryo: “Baka naman kailangan sila na ang gawin nating traffic enforcers ha ha ha. Pero kidding aside nagawa ko na rin yan pero ayaw ko lang palaging gawin kasi dapat matuto tayong mga tao sa lapses natin right?”

Rico: “Tama kasi dapat tayo talaga ang mag-resolve ng problem natin. But kung kailangan talaga why not we can call them walang special na tao po. They are helping us to live a better life. They are not hostiles po. Of course everything must be centered sa trust natin kay God who also created them.”

