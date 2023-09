Jordan Clarkson ayaw mag-babu sa Gilas

KUNG si Jordan Clarkson ang tatanungin, hindi pa tapos ang termino niya sa Gilas Pilipinas.

Ayaw niyang maging swan game ang China match sa FIBA World Cup 2023 nitong Sabado.

Umiskor ng 34 mula 5 for 10 shooting sa 3s si Clarkson para ihatid ang Pilipinas sa 96-75 victory kontra mga Chinese sa huling laro nila sa classification round.

“I do not think this was my last performance with these jersey,” ani Clarkson sa postgame interview sa Smart Araneta Coliseum.

Hindi na maglalaro para sa national team sa Asian Games ngayong September si Clarkson. Babalik ang 31-year-old guard/forward sa Utah Jazz.

May natitira pa raw sa kanyang tangke, kaya kung bibigyan ng pagkakataon ay babalik sa Gilas.

“I have more time, and I still can hoop,” giit ni JC.

Kontra China, ga-batya na raw ang tingin niya sa basket sa Big Dome. Pagbalik mula sa break, nagliyab ng 22 points sa third period si Clarkson tampok ang apat na kabit na tres.

“The basket just felt big at that point,” bida niya. “In that third quarter, my teammates were just finding me. We started getting good screens and good looks. And the energy from the crowd, honestly.” (Vladi Eduarte)