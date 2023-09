Iwa sumuporta: Dating ‘StarStruck’ Avenger iniladlad relasyon sa kapwa lalaki 

Masaya ang puso ngayon ni Prince Stefan dahil sa kanyang bagong boyfriend, ha!

Pinost ni Prince sa social media ang photo niya at ng kanyang boyfriend na si Mark Anthony Madrid.

“I’ve been single for 5 years and after being committed to my career and Christian service I promised not to pursue any gay romantic relationships, but I guess you don’t know what destiny has in store. I’m so happy and grateful to finally found someone who accepts, supports, understands me. Thank you @markanthonyrm57 for giving my life a new meaning again. I don’t know what tomorrow will bring, but I’m excited to see what the future holds (with red heart emoji),” sey ng StarStruck (Season 4) 1st Prince sa kanyang caption.

Isa sa mga artistang nag-comment sa kanyang post ay ang fellow StarStruck alumnus niyang si Iwa Moto.

“Happy for you kapatid,” komento nito.

Ang kanyang bagong boyfriend na si Mark ay isang Utah-based field engineer at USAF (US Air Force) veteran.

Matatandaang noong 2016, nag-come out si Prince at mula noon ay sunod-sunod na ang gay roles na ginampanan niya sa pelikula at telebisyon.

Huli siyang napanood noong 2019 sa iWantTFC original series na ‘Hinahanap-Hanap Kita’ na pinagbidahan ni Maja Salvador.

Sa ngayon ay isa na siyang property specialist at naka-base na sa Amerika.

Bonggels!