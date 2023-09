Imbyerna mga fan: Julia mas mahusay umarte kesa Kathryn

Matapos ilabas ang teaser ng pelikula nina Julia Montes, Alden Richards, tila nagkaroon ng ‘away’ sa social media ang mga fan ng una at ni Kathryn Bernardo.

Ang dami nga kasing nagalingan sa acting na pinakita ni Julia, lalo na sa talakan scene nila ni Alden. Lutang na lutang daw ang husay ni Julia.

Pero, ang masaklap nga, kinumpara ng iba ang kahusayan ni Julia sa pinakitang akting naman ni Kathryn sa pelikula nila ni Dolly de Leon.

At ‘yun nga ang hindi nagustuhan ng mga fan, na kinumpara si Julia kay Kathryn, at pinalabas na mas mahusay ang una kesa sa huli.

Heto nga ang imbiyernang chika nila:

“Lagi na lang, eh. Pag may clip ng performance ng isang actress, biglang isisingit na naman si Kathryn, like yeah ok she’s good but what does it have to do with Kath?”

“Bakit ang daming bashers ni Kathryn? Like for real? Daming chika na hindi raw siya magaling umarte, kasi wala naman daw siyang gaanong acting awards. Like bobo lang? Teh hindi naman taon-taon nagmo-movie si Kathryn so paano siya mananalo? At nagkataon na pag may movie siya eh kalaban niya si Juday, etc. Ang mema ng mga tao.”

“Parehong magaling sina Julia at Kathryn, magkaiba sila ng acting chops, parehong walang tapon. Stop comparing them. Ang tunay na hindi magaling ay ‘yung sinabihan ni Ms. D na ‘you can’t even cry’.”

“These women have earned our respect and both are award-winning actresses of their generation, and should not be pitted against each other in false rivalry. You don’t have to insult one to appreciate the other.”

“Walang dapat patunayan si Kath. Pero sobrang below the belt na to. ‘Yung ganitong backfire sobra hatred kay Kath.”

“Sina Julia at Kathryn pa talaga ang pinagsabong. Mas close pa ‘yang dalawang ‘yan kesa sa magkakamag-anak.”

“Pagpahingahin niyo si Kathryn sa comparison niyo sa kung sino-sinong mga artista, utang na loob. From Barbie to Miles to Nadine, and now to Julia. At siya pa talaga ang naghahabol for clout sa lagay na `yan.”

“I love Kath pero kahit anong character gampanan niya para pa rin siyang pabebe na trying hard pero nadadala niya naman sa pag-iyak niya, but the speaking voice halatang staged lagi.”

“Mas convincing umarte si Julia.”

“Parang mas totoo talaga si Julia umarte. Galing na galing ako sa kanya.”

Well, ang dami pang chika na kinumpara talaga ang acting nila, pero siyempre, hindi nagpapakabog ang mga fan ni Kathryn, at todo depensa sila sa mga nagmamaliit sa idolo nila.

Anyway, bongga nga ang reaksyon ng mga netizen sa trailer ng ‘Five Breakups and a Romance’ scene drop, ha! At yes, lahat ay puring-puri si Julia, ha!