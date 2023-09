Hollywood actor nag-follow kay Belle

Nag-uumapaw ang kilig sa social media nang mapansin ng fans ni Belle Mariano na biglang nag-follow sa Instagram account ng Kapamilya actress-singer ang guwapong Hollywood actor na si Joe Ando Hirsh.

May ibang netizens naman na tila basag trip sa pagkaaliw ng mga faney ni Belle. May mga nagkuwestyon kasi kung sino ‘yung Joe at bakit daw parang big deal ito sa mga fan ng ka-love team ni Donny Pangilinan?

Ang nakakaloka pa, may mga nagkomento din na hindi lang daw si Belle ang pina-follow ni Joe. Mas una na raw kasing nabigbahi ang Hollywood actor kay Bela Padilla.

Anyway, nakilala si Joe bilang Rodney sa hit zombie TV series na ‘The Walking Dead’ noong 2010 at bilang Daniel Lee sa seryeng ‘MacGyver’. Napanood din siya sa Oscar nominated movie na ‘The Eyes of Tammy Faye’ at sa comedy-adventure movie na ‘The Punch of Respect’.

Aside from acting, kilala rin si Joe bilang YouTube vlogger at TikTok influencer.

Pangarap nga pala ng fans ni Belle na magkaroon sila ng collab ni Joe.

Posible nga kayang mangyari ‘yon?

Abangan!