Gardo umalma, ginamit sa fake ad

Inalmahan ni Gardo Versoza ang fake advertisement ng isang organic drink product kung saan ginamit pa ang mga larawan niya noong na-confine siya sa ospital.

Ni-repost niya sa kanyang Instagram ang nasabing fake ad bilang babala sa publiko at para na rin mailabas ang kanyang reklamo.

Ramdam nga ang matinding pagkadismaya ng aktor sa gumawa at nagpapakalat nito.

Ayon pa kanya, “Napakatigas at napaka kapal naman ng mukha ng gumawa nito (fake ad), wala po along ineendorsong ganitong produkto, wala rin po silang pahintulot na gamitin ang anumang larawan ko lalo pa yung nung nahospital at inatake ako.”

At nang i-check namin sa social media ang brand na nirereklamo ng aktor, hindi lang pala siya ang biktima nito. Maging sina Doc Willie Ong, Angel Locsin, Bea Alonzo, Kylie Padilla, Andi Eigenmann, Vic Sotto, Pauleen Luna, Andrea Torres, Dimples Romana, at marami pang iba ay ginamit-gamit din, ha!

At hindi lang sila ginagamit as click bait para makaakit ng buyers, may photo at testimonials sila about the product na obvious na fake naman.

Ang siste, para kunwari mas credible, gagawa sila ng fake account ng celebrity at doon magpo-post ng mga photo na mistulang ineendorso ng mga ito ang kanilang brand. Nakakaloka!

Marami na ring mga celebrity ang umaalma sa panggagamit sa kanila at may iba pa na nagreklamo na sa authorities at gumawa na ng legal action, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)