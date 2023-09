Filipino AGM John Vincent Cayaba 5th place sa 2023 Asian Amateur

LUMANDING sa fifth place si Pinoy AGM John Vincent Cayaba matapos kalusin si Sivathanujan, S. ng Sri Lanka sa ninth at final round ng Asian Amateur Chess Champion Men 2023 kahapon sa Dubai, United Arab Emirates.

Nakalikom si Cayaba ng pitong puntos at sumiksik ito sa five-way tie sa third subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay nakopo ng Pinoy chesser ang fifth place.

Nagkampeon si Kumaresh A ng India, inilista nito ang 8.5 puntos sa event na ipinatupad ang nine rounds Swiss System at may format na 90 minutes at 30 seconds increment per move.

Nakipaghatian naman ng puntos ang kababayan ni Cayaba na si Santiago German kay Ovin Vidmal Gamage ng Sri Lanka kaya naman nakalikom lang ito ng 6.5 puntos at pumuwesto sa eighth place. (Elech Dawa)