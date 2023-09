Espinosa lusot sa boga, pampasabog

Ibinasura ng Manila Regional Trial Court (RTC) ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9516 o Illegal Possession of Firearms and Explosives law laban kay confessed drug dealer Kerwin Espinosa.

Ang naturang kaso ay may kaugnayan sa isinagawang pagsalakay ng mga pulis noong 2016 sa kanyang bahay Sitio Tinago, Brgy. Binulho sa Albuera, Leyte.

Binigyang bigat ng Korte ang testimonya ni Marcelo Adorco kay Espinosa kung saan sinabi ni Adorco na siya ay pinilit at pinagbantaan. Si Adorco ay bodyguard at driver ni Espinosa.

“The truth being is that he was the bodyguard and driver of Mayo­r Espinosa, especially during cockfights; that the firearms and ammunitions were all taken from the houses of Mayor Espinosa and that accused Kerwin has no knowledge about these,” ayon sa Manila RTC.

Ayon sa Korte, kahit hindi pa binabawi ni Espinosa ang testimonya ay nabigo na ang prosekus­yon na mapatunayan na guilty si Espinosa.

Dahil sa pag-absuweldo kay Espinosa, isang kaso na lamang ang kinakaharap nito sa Baybay, Leyte kung saan, kamakailan ay pinayagan siyang makapagpiyansa sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act. (Juliet de Loza-Cudia)