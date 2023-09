EJ Obiena hanep balikwas, tinalon gold medal sa Berlin

BINALEWALA ni World Athletics Championships pole vault silver medalist at 2020+2 Tokyo Olympian Ernest John ‘EJ’ Obiena ang pagkaputol kamakailan sa kanyang magkakasunod na panalo matapos na agad bumalikwas sa pagsungkit sa gintong medalya sa Istaf Berlin sa Olympiastadion sa Germany umaga ng Lunes, Setyembre 4, oras sa Maynila.

Tatlong araw makalipas na mangulelat sa Diamond League’s Zurich leg, bumawi si Obiena sa pagsungkit sa gintong medalya na pagwawagi sa Istaf Berlin sa Olympiastadion ng Berlin, Germany upang muling pagningasin ang inaasam nitong kampanya patungo sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China.

Nalampasan ni Obiena ang taas na 5.92 metro sa kanyang ikatlong pagtatangka upang angkinin ang gintong medalya at muling makatuntong sa podium.

“It was a good day at @caro_joyeux house. 5.92m for the (gold). Finally got this outdoor trophy after so many years of coming up short,” post ng kasalukuyang world no. 2 at Asian record holder na si Obiena.

“Finally @istaf_indoor trophy would have his bigger brother, @istaf_berlin trophy after 3 years. Maybe a bit more wait because berlino need to stay with @caro_joyeux…we have no luggage space when flying low-cost airlines. Happy for today and we go back at it in 3 days,” sabi pa ng 2-time Southeast Asian Games gold medalist.

Matapos ang kanyang unang non-podium finish ngayong taon sa Zürich leg ng Wanda Diamond League, asam ng 2-time Southeast Asian Games gold medalist na magdagdag medalya sa ikalawang leg ng Diamond League sa Brussels, Belgium sa Setyembre 8 bago ito tumungo sa 19th Hangzhou Asian Games.

Napigil ang magkakasunod na panalo ni Obiena matapos mangulelat sa Zurich leg ng Diamond League na ginanap sa Letzigrund Stadium sa Switzerland noong Biyernes ng madaling araw, Setyembre 1 (oras sa Pilipinas). (Lito Oredo)