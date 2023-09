DILG ikukulong pasaway sa rice price cap

Nagbabala si Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na makukulong at pagmumultahin pa ng P1 milyon ang sinumang lalabag sa price ceiling sa bigas na magiging epektibo ngayong Martes, Setyembre 5.

Ang price cap sa bigas ay nakapaloob sa Executive Order (EO) 39 na inisyu ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ang pag­labag dito ay may katapat na kaparusahan na pagkakulong ng mula isang taon hanggang 10 taon at pagbabayad ng multang P5,000 hanggang P1 milyon depende sa pasya ng korte.

Itinatakda sa EO na ang presyo ng regular milled na bigas ay dapat P41 per kilo habang P45 per kilo naman sa well-milled.

Samantala, dumami naman ang grupong humihiling sa gobyerno na ipagpaliban muna ang implementas­yon ng price ceiling sa bigas para maibenta ang kanilang kasaluku­yang supply.

Ayon kay Jason Cainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), hinihiling nila kay Pangulong Marcos na ipagpaliban muna ng isang linggo ang implementasyon ng EO No. 39 upang mabigyang pagkakataon ang rice retailers na maibenta ang kanilang supply para hindi malugi. (Aileen Taliping)