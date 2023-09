Dahil may sakit ang fiancée: Robi nakatutok ang kasal

Nagbigay ng update si Robi Domingo sa health condition ng kanyang fiancée na si Maiqui Pineda.

Sa pamamagitan ng Instagram, pinost ni Robi ang pagsama niya kay Maiqui noong magpa-check-up ito sa ospital kamakailan. Makikita sa photo na may eye patch si Maiqui sa left eye nito.

“Robi D Luffy with the captain of the heart. Maiqui recently had her eye check-up (because apparently the meds can affect her vision) but great to know that everything is okay,” caption ni Robi.

Comment naman ni Maiqui sa post ni Robi, “Don’t worry, the patch was just for an eye test I had to do!! Just did a baseline vision test. We were just having fun after.”

Isinapubliko nga ni Robi ang pakikipaglaban ni Maiqui sa isang rare autoimmune disease nang maospital ito nung nakaraang buwan. Gusto nga raw sana ni Robi na i-delay muna ang kanilang pagpapakasal, pero si Maiqui raw ang nagsabing ituloy nila ang matagal na nilang plano.

“We talked about it. And honestly, because of her condition, I was the one who told her baka dapat i-delay natin nang konti, kasi medyo iniisip ko na ‘yung health niya.

“And then, siya ‘yung nagsabi na ‘Don’t. Give me something to hope for,’ and upon hearing that siyempre, iyak ako. Lalaban tayo, lalaban.

“Long way to go, pero malayo doon sa image ko na nakikita ko sa kanya na nasa hospital bed. Now she can walk properly,” sey ni Robi na in-charge na ngayon sa pag-asikaso ng wedding habang nagpapalakas pa si Maiqui.