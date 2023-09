Buti pa kay Kylie noon: Alur ‘pangit’ birthday message kay AJ

Dahil birthday ni AJ Raval noong September 3, siyempre nauna na si Aljur Abrenica na batiin siya. At kakaiba ang pagbati niya, ha!

Apat na magkakasunod na photo ang pinost niya, na ang una ay naka-side view, ang pangalawa ay may hawak itong manika (Chucky), pangatlo ay labas dila ito habang nilalantakan ang sorbetes, at pang-apat ay nakatulog sa lamesa.

Pero hindi tulad sa ibang birthday greeting ng mga boylet sa kanilang mga dyowa, na kung ano-anong drama, paandar, pasabog ang sinasabi, simpleng-simple pero rock ang pagbati ni Aljur.

“Happy birthday pangit!” ang chika ni Aljur, na may pulang heart at nakatawang emoji.

Naikumpara tuloy ang birthday greeting ni Aljur kay Kylie Padilla noong January 25, 2021, na very malikhain at puno raw ng pagmamahal.

“To my strong willed, witty, stubborn, sarcastic and loving partner. You’re amazing at whatever you do. A loving mom, an inspiring artist, humanitarian and an understanding wife that’s why I love you very much. May it be a significant birthday ever for you. Happy birthday, mahal. Greet mo dati kay Kylie. Pero kay AJ, ‘happy birthday pangit’ lang!” sabi ni netizen.

“AJ pangit ka pala sabi ng jowa mo.”

“Kung maka-pangit naman. Perpek ka?”

Kaloka, ‘di ba? Lahat talaga may resibo. At wala ka talagang takas na kayang-kayang gawan ng isyu ng mga netizen. (Dondon Sermino)