Binigyan siya ng white orchids: Sharon sobrang touched kay Alden

Sobrang touched si Sharon Cuneta sa pagmamahal sa kanya ng anak-anakang si Alden Richards.

Pinost nga ng Megastar ang white orchids na ibinigay sa kanya ni Alden.

Sey ni Sharon, “I thank Jesus for you, my ‘son’ Alden. I really love you and cherish you. Thank you for being my friend. And thank You, God for this on another ‘sad’ day, @aldenrichards02,” na sinamahan niya ng 3 prayings hands, 3 red hearts emojis.

Pati card na kasama ng white orchids ay ipinost ni Sharon.

Nakalagay sa card ni Alden, “Mama, It’s our last day… I’m very blessed to have known you. Thank you for everything Ma. Dito lang ako! Love you! Your Son, Alden.”

Ang last day na tinukoy ni Alden sa card na kasama ng white orchids na binigay niya kay Sharon ay ang shooting nila ng pelikulang ‘A Mother’s Son Story’ na official movie entry sa 2023 Metro Manila Film Festival.

Bongga! (Jun Lalin)