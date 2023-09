Asia Masters Athletics aarangkada sa Tarlac

KABUUANG 16 bansa sa pangunguna ng powerhouse na China ang nakatakdang i-host ng Pilipinas sa nalalapit nitong pagsasagawa sa 22nd Asia Masters Athletics Championships sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac.

Sinabi ni National Masters and Seniors Athletics Association of the Philippines (NMSAAP) President Jose Ang Jr. na inaasahan nito ang maigting na kompetisyon sa 22nd Asia Masters Athletics Championships sa pagdalo ng mga dating Olympic gold medalists at world champions sa sports na athletics.

“Get ready to witness the biggest sports extravaganza of the year!,” sabi ni Ang sa torneo na tampok ang mga atleta mula sa Asia na magsasama-sama sa bagong gawa na New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac simula Nobyembre 8 hanggang 12.

Ang 16 bansa na nagkumpirma ng kanilang partisipasyon ay China, Chinese Taipei, Hong Kong – China, India, Iran, Japan, Kazakhstan, Kingdom of Saudi Arabia, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, Uzbekistan at ang host na Pilipinas.

“It’s not just a championship, it’s a celebration of unity in diversity, sportsmanship and excellence,” sabi ni Ang. (Lito Oredo).