Alex Eala mabagsik sa qualifying draw

SINIMULAN ni 2022 US Open Junior Women’s champion Alexandra “Alex” Eala sa panalo ang kanyang kampanya sa rehiyon ng Asya matapos biguin si Kanako Morisako ng Japan, 6-4, 6-2, sa qualifying draw ng W100 Ando Securities Open naginaganap sa Ariake Sport Arena sa Koto, Tokyo, Japan.

Kinailangan lamang ng 18-anyos at top seed sa torneo na si Eala ang kabuuang 50 minuto upang agad na palatsikin ang home bet na si Morisako na may WTA singles ranking na no. 1,111 at ITF singlers ranking na no. 699.

“First win of this Asian swing, here at the venue of the Tokyo 2020 Olympics. Onward and upwar,” post lamang ng WTA singles ranked 195th at ITF singles ranked 267th na si Eala.

Sunod na makakasagupa ng Southeast Asian Games multi-medalist na si Eala ang 9th seed na si Anastasia Kulikova ng Finland na kasalukuyang bitbit ang career high ranking sa WTA singles ranking bilang no. 328 matapos umabot sa dati nitong natuntungan na 179th at may ITF singles ranking noong Diyembre 2019 bilang no. 2.

Hindi sinalihan ni Eala ang 2023 US Open kung saan ito ang itinanghal na kampeon noong 2022 sa Juniors (singles/girls) kung saan ipinaliwanag nito na nakatuon siya sa ibang misyon at naghahanda para sa pagrepresenta ng Pilipinas sa mga internasyunal na torneo.

“My schedule is set on other things. I’ll be heading to Asia very soon, a couple of tournaments in Japan and the Asian Games in China. Those are going to be my priorities right now,” sabi ni Eala bago ang simula ng torneo.

Parte sa programa ni Eala ang pagsabak sa Japan para sa W100 Ando Securities Open kung saan kasalukuyan itong nagsasanay sa mga indoor tennis tournament bago magtungo sa paglahok sa 19th Hangzhou Asian Games sa China. (Lito Oredo)