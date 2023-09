Alamin ang kahulugan ng bagong plaka mula sa LTO

Magandang araw sa mga kaibigan sa LTO. Hangga ngayon ay milyon pa rin ang backlog ng plaka. Noong huli nating binusisi, 16 milyong sasakyan ang wala pang plaka. Sa kabila nito, may 1.8 milyon na plaka ang nakatengga sa LTO at hindi naipapamahagi sa mga may-ari. Kaya naman nabuhay na naman ang mga fixer sa paligid ng LTO na nag-aalok ng serbisyo para makuha ang plaka.

Para malibang ang mga naghihintay ng plaka, pag-usapan natin ang bagong sistema sa letra atnumero ng plaka. Sa dami ng klase ng sasakyan ngayon, komplikado na ang pagbibigay ng plaka sa bawat sasakyan.

Katulad ng bagong klasipikasyon ng lisensiya sa pagmamaneho, kailangan ng mataas ng IQ para ganap na maunawaan ang kahulugan ng bagong plaka.

Subukan po nating himayin, baka sakaling magkaintindihan tayo.

Sa bagong “Uniform Policy on License Plate Series” ng LTO, may klasipikasyon ang mga sasakyan batay sa lugar ng rehistro, tipo ng makina at paggamit ng sasakyan, kasama ang motorsiklo.

Sa unang letra ng plaka makikita kung saan rehiyon naka-rehistro ang sasakyan.

Unang Letra

Rehiyon

N, P, Q, T, U, X

NCR

A, I

Region 1

B

Region 2

C, R, W

Region 3

D, O

Region 4A

V

Region 4B

E

Region 5

F

Region 6

G

Region 7

H

Region 8

J

Region 9

K

Region 10

L

Region 11

M

Region 12

Y

CAR

Z

CARAGA

S

Government

Yung mga makakakuha ng bagong plaka, malalaman sa listahan kung saan rehiyon ang rehistro ng sasakyan ninyo. Sa mga may-ari ng lumang sasakyan, tsambahan na lang kung tumama kayo sa tamang rehiyon.

May tatlong letra ang plaka ng sasakyan, at nasa unang letra pa lang tayo.

Sa gitna at huling letra malalaman kung ano ang klase ng sasakyan. Mahalaga eto sa mga may-ari at sa mga traffic enforcer dahil sa ilang pribilihiyo sa paggamit ng mga electric at hybrid na sasakyan.

“U” ang gitnang letra sa plaka ng mga trailer. Kung kayo ay may trailer ng bangka, motorsiklo o kargada, tingnan ninyo kung tama ang plakang ibibigay sa inyo.

Para sa mga EV, ang dulong letra ay “V, W, X, Y o Z” pero ang gitnang letra ng electric ay anuman sa “A hanggang M”, at “N hanggang Z” sa mga hybrid. Sa mga antigo o vintage vehicles, ang gitna at dulong letra ay “TX, TY oTZ”. Ang numero naman ay random na ibibigay ng LTO, maliban kung gusto ninyo ng kakaibang numero; ibang usapan iyan sa LTO.

May kaunting kaibahan naman para sa motorsiklo. Ang unang letra ay susudan ng tatlong numero bago ang dalawang letra. Kung EV motorcycle, ang ikalawang letra ay “V, W, X, Y o Z”, pero ang huling letra ay “A hanggang M” kung electric, at “N hanggang Z” kung hybrid ang motor. Ang vintage motorcycle ay bibigyan ng “TX, TY o TX” bilang huling dalawang letra.

Sasakyan

Gitna & Dulong

Letra

Halimbawa

kotse

Halimbawa

motorsiklo

1-A Trailer Private

Gitna: U

AUA 1234

1-B Electric Vehicle

Gitna: A – M

Dulo: V, W, X, Y, Z

AAV 1234

AHW 4567

AMZ 8901

B456XH

1-C Hybrid Vehicle

Gitna: N – Z

Dulo: V, W, X, Y, Z

ANV 1234

ARY 5678

AZZ 9012

D456XP

1-D Vintage Vehicles

TX, TY, TZ

ATX 1001

ATY 4000

ATZ 8990

A101TX

Kung kayo po ay nalito, pareho na lang tayo.